Нефтяная компания «Ойл Ресурс Групп»

Нефтяная компания «Ойл Ресурс Групп» реализует нефтепродукты, сырьё и топливо оптом с возможностью работы на экспорт. Организовываем доставку от 5000 до 40 000 литров по железной дороге, бензовозами, по трубопроводу или перекладкой. Возможен самовывоз со склада НПЗ в Москве или других регионах — менеджер предложит ближайшие варианты.

Купить топливо оптом, а также заказать поставку других видов нефтегазовой продукции и сырья можно на сайте, по телефону или в официальном мобильном приложении. Оплата наличными или по безналичному расчёту. Постоянным клиентам доступна отсрочка платежа.

Оптовые поставки нефтепродуктов

Одна из стратегических задач компании Oil Resurs — увеличить объемы продаж нефтепродуктов нашим клиентам. Для этого мы активно развиваемся, используем современные ит-решения в работе с клиентами, наращиваем портфель поставщиков и производителей топлива, тщательно отбираем перевозчиков.

Компания поставляет горючее в объемах от 5 000 до 40 000 литров, в том числе и на экспорт.

Oil Resurs работает в европейском регионе России и сотрудничает с крупнейшими нефтеперерабатывающими предприятиями. Поэтому мы предлагаем выгодную цену на все нефтепродукты. Организуем своевременную поставку качественного топлива напрямую от производителя.

Продаем топливо в Москве

Все нефтепродукты оптом, которые мы реализуем, соответствуют экологическому классу Евро-5 и техрегламенту Таможенного союза. На все виды горючего у нас есть паспорта качества. С ними можно ознакомиться на нашем сайте.

Доставку предлагаем несколькими способами:

ж/д поставки;

автоналив;

самовывоз;

трубопровод;

перекладка.

Оплатить заказ можно наличным и безналичным способами. При оформлении заказа на маркетплейсе, пользователь может оформить рассрочку и приобрести топливо, даже если у него сейчас кассовый разрыв и оплатить сразу заказ невозможно.

Как приобрести топливо у нас

Купить горючее можно на нашем маркетплейсе. Для этого достаточно зарегистрироваться и оформить заказ в личном кабинете.

Документы по сделке можно получить онлайн в личном кабинете.

Работаем только с проверенными поставщиками, которые прошли нашу многоступенчатую верификацию.

Все сделки безопасные.

На сайте есть бесплатная аналитика по ценам на топливо.

При оформлении заказа на маркетплейсе, пользователь может оформить рассрочку и приобрести топливо, даже если у него сейчас кассовый разрыв и оплатить сразу заказ невозможно.

Заказать бензин, мазут или дизель можно через наше мобильное приложение "Топливо". Тут также можно в два клика сделать заказ, отслеживать статусы доставки и получить закрывающие документы в личном кабинете.

Благодаря автоматизации процессов мы сильно сократили сроки поставок. Доставляем топливо в любое время суток и без выходных.

У нас своя сеть складов, поэтому мы поставляем горючее во все российские регионы в нужном объеме.