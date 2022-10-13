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Нефтепродукты оптом

  • Продажа нефтепродуктов с доставкой по Москве В наличии более 200 предложений по оптовой цене
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Стоимость топлива с учетом доставки
31,23 руб./л
Стоимость топлива без учета доставки
30,23 руб./л
Стоимость доставки
3 312 руб.
Итого:
112 428 руб.
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Прямые поставки топлива и нефтепродуктов с заводов

  • Ж/Д Поставка
  • автоналив
  • самовывоз с НПЗ
  • ТРУБОПРОВОД
  • перекладка
Об оплате

Наличная и безналичная оплата с возможностью отсрочки платежа

Выбирайте удобный способ оплаты: наличный или безналичный. Неудобно внести оплату перед покупкой? Мы даём вам возможность оплатить заказ в момент реализации.

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Прямое сотрудничество с производителями

«Ойл Ресурс Групп» связывает компании и производителей. Поэтому вы видите только актуальные цены, покупаете нужный объём без излишков, получаете продукцию удобным способом доставки.

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Как смешивать дизельное топливо и керосин?
Какое топливо потребляет КамАЗ? Что порекомендуете?
Что такое солярка?
Подскажите пожалуйста, чем различаются дизельные топлива стандартов Евро-4 и Евро-5?
Добрый день! Можете ли сделать отгрузку вашим транспортом в город Реутов?
Почему топливную ёмкость рекомендуют хранить под землёй?
Что такое автомобильный бензин?
Все вопросы и ответы

Нефтяная компания «Ойл Ресурс Групп»

Нефтяная компания «Ойл Ресурс Групп» реализует нефтепродукты, сырьё и топливо оптом с возможностью работы на экспорт. Организовываем доставку от 5000 до 40 000 литров по железной дороге, бензовозами, по трубопроводу или перекладкой. Возможен самовывоз со склада НПЗ в Москве или других регионах — менеджер предложит ближайшие варианты.

Купить топливо оптом, а также заказать поставку других видов нефтегазовой продукции и сырья можно на сайте, по телефону или в официальном мобильном приложении. Оплата наличными или по безналичному расчёту. Постоянным клиентам доступна отсрочка платежа.

Оптовые поставки нефтепродуктов

Одна из стратегических задач компании Oil Resurs — увеличить объемы продаж нефтепродуктов нашим клиентам. Для этого мы активно развиваемся, используем современные ит-решения в работе с клиентами, наращиваем портфель поставщиков и производителей топлива, тщательно отбираем перевозчиков.

Компания поставляет горючее в объемах от 5 000 до 40 000 литров, в том числе и на экспорт.

Oil Resurs работает в европейском регионе России и сотрудничает с крупнейшими нефтеперерабатывающими предприятиями. Поэтому мы предлагаем выгодную цену на все нефтепродукты. Организуем своевременную поставку качественного топлива напрямую от производителя.

Продаем топливо в Москве

Все нефтепродукты оптом, которые мы реализуем, соответствуют экологическому классу Евро-5 и техрегламенту Таможенного союза. На все виды горючего у нас есть паспорта качества. С ними можно ознакомиться на нашем сайте.

Доставку предлагаем несколькими способами:

  • ж/д поставки;
  • автоналив;
  • самовывоз;
  • трубопровод;
  • перекладка.

Оплатить заказ можно наличным и безналичным способами. При оформлении заказа на маркетплейсе, пользователь может оформить рассрочку и приобрести топливо, даже если у него сейчас кассовый разрыв и оплатить сразу заказ невозможно.

Как приобрести топливо у нас

Купить горючее можно на нашем маркетплейсе. Для этого достаточно зарегистрироваться и оформить заказ в личном кабинете.

  • Документы по сделке можно получить онлайн в личном кабинете.
  • Работаем только с проверенными поставщиками, которые прошли нашу многоступенчатую верификацию.
  • Все сделки безопасные.
  • На сайте есть бесплатная аналитика по ценам на топливо.

При оформлении заказа на маркетплейсе, пользователь может оформить рассрочку и приобрести топливо, даже если у него сейчас кассовый разрыв и оплатить сразу заказ невозможно.

Заказать бензин, мазут или дизель можно через наше мобильное приложение "Топливо". Тут также можно в два клика сделать заказ, отслеживать статусы доставки и получить закрывающие документы в личном кабинете.

Благодаря автоматизации процессов мы сильно сократили сроки поставок. Доставляем топливо в любое время суток и без выходных.

У нас своя сеть складов, поэтому мы поставляем горючее во все российские регионы в нужном объеме.

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