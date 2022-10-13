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Нефтепродукты оптом
- Продажа нефтепродуктов с доставкой по Москве В наличии более 200 предложений по оптовой цене
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Расчет стоимости топлива
Прямые поставки топлива и нефтепродуктов с заводов
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Ж/Д Поставка
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автоналив
-
самовывоз с НПЗ
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ТРУБОПРОВОД
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перекладка
Наличная и безналичная оплата с возможностью отсрочки платежа
Выбирайте удобный способ оплаты: наличный или безналичный. Неудобно внести оплату перед покупкой? Мы даём вам возможность оплатить заказ в момент реализации.
Прямое сотрудничество с производителями
«Ойл Ресурс Групп» связывает компании и производителей. Поэтому вы видите только актуальные цены, покупаете нужный объём без излишков, получаете продукцию удобным способом доставки.
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Нефтяная компания «Ойл Ресурс Групп»
Нефтяная компания «Ойл Ресурс Групп» реализует нефтепродукты, сырьё и топливо оптом с возможностью работы на экспорт. Организовываем доставку от 5000 до 40 000 литров по железной дороге, бензовозами, по трубопроводу или перекладкой. Возможен самовывоз со склада НПЗ в Москве или других регионах — менеджер предложит ближайшие варианты.
Купить топливо оптом, а также заказать поставку других видов нефтегазовой продукции и сырья можно на сайте, по телефону или в официальном мобильном приложении. Оплата наличными или по безналичному расчёту. Постоянным клиентам доступна отсрочка платежа.
Оптовые поставки нефтепродуктов
Одна из стратегических задач компании Oil Resurs — увеличить объемы продаж нефтепродуктов нашим клиентам. Для этого мы активно развиваемся, используем современные ит-решения в работе с клиентами, наращиваем портфель поставщиков и производителей топлива, тщательно отбираем перевозчиков.
Компания поставляет горючее в объемах от 5 000 до 40 000 литров, в том числе и на экспорт.
Oil Resurs работает в европейском регионе России и сотрудничает с крупнейшими нефтеперерабатывающими предприятиями. Поэтому мы предлагаем выгодную цену на все нефтепродукты. Организуем своевременную поставку качественного топлива напрямую от производителя.
Продаем топливо в Москве
Все нефтепродукты оптом, которые мы реализуем, соответствуют экологическому классу Евро-5 и техрегламенту Таможенного союза. На все виды горючего у нас есть паспорта качества. С ними можно ознакомиться на нашем сайте.
Доставку предлагаем несколькими способами:
- ж/д поставки;
- автоналив;
- самовывоз;
- трубопровод;
- перекладка.
Оплатить заказ можно наличным и безналичным способами. При оформлении заказа на маркетплейсе, пользователь может оформить рассрочку и приобрести топливо, даже если у него сейчас кассовый разрыв и оплатить сразу заказ невозможно.
Как приобрести топливо у нас
Купить горючее можно на нашем маркетплейсе. Для этого достаточно зарегистрироваться и оформить заказ в личном кабинете.
- Документы по сделке можно получить онлайн в личном кабинете.
- Работаем только с проверенными поставщиками, которые прошли нашу многоступенчатую верификацию.
- Все сделки безопасные.
- На сайте есть бесплатная аналитика по ценам на топливо.
При оформлении заказа на маркетплейсе, пользователь может оформить рассрочку и приобрести топливо, даже если у него сейчас кассовый разрыв и оплатить сразу заказ невозможно.
Заказать бензин, мазут или дизель можно через наше мобильное приложение "Топливо". Тут также можно в два клика сделать заказ, отслеживать статусы доставки и получить закрывающие документы в личном кабинете.
Благодаря автоматизации процессов мы сильно сократили сроки поставок. Доставляем топливо в любое время суток и без выходных.
У нас своя сеть складов, поэтому мы поставляем горючее во все российские регионы в нужном объеме.